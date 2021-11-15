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Белый дом потерял рычаги влияния на нефтяной рынок
Экономика
Белый дом потерял рычаги влияния на нефтяной рынок
flickr.com  /  David~O

Вашингтон, 15 ноября. Рост цен на горючее топливо превратился в крупную проблему для Соединенных Штатов Америки, пишет газета «Взгляд».

Администрация президента Джо Байдена, с одной стороны, понимает, что высокие цены на черное золото невыгодны для национальной экономики США, а с другой стороны указывает, что сделать что-либо определенное для исправления ситуации пока не получается.

Средняя стоимость бензинового топлива в США уже достигла 3,4 доллара за галлон или 0,9 доллара за литр, что является историческим максимумом с 2014 года. Для сравнения, ценник на галлон бензина в 2016 году равнялся 1,9 доллара.

Вашингтон мог бы снизить цены на сырье увеличением предложения, но многие нефтяные корпорации Запада мало вкладывались в увеличение нефтедобычи, так как последнее время более популярна повестка на экологизацию. У Соединенных Штатов есть вариант с расконсервированием сланцевых месторождений, но этот процесс достаточно длительный и дорогостоящий. Помимо этого, Байден может попробовать задействовать стратегрезервы на 600 млн баррелей нефти, чтобы сбить экстремальные котировки.

Как считают в ОПЕК, в 2022 году основной прирост нефти на рынке будет обеспечиваться Российской Федерацией и США, а сейчас повестка во многом определяется договоренностями в рамках ОПЕК+, по которым страны-экспортеры нефти понемногу восстанавливают допандемийные уровни добычи.

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