Евгений Понасенков сравнил участников шоу «ЧБД» с бактериями

Москва, 15 ноября. Известный публицист Евгений Понасенков откровенно рассказал о съемках в популярном юмористическом YouTube-шоу «Что было дальше?». Историк нелестно отозвался об участниках проекта.

Понасенков стал первым гостем в истории шоу, который, совершенно игнорируя ведущих, смог завершить свой рассказ. В какой-то момент он заставил всех участников уйти, чтобы поведать зрителям увлекательную историю. Историк не стеснялся выражать свое недовольство поведением юмористов и даже призвал их озаботиться поисками талантливого сценариста.

Спустя месяц публицист решил подробно рассказать о том, что пережил. По его мнению, интеллектуальный уровень звезд «ЧДБ» низок настолько, что Понасенков сравнил их с бактериями.

«Я знаю, что это быдлячество. Я сделал все по своему сценарию: впервые выкинул эту гниль со сцены, когда мне это было нужно, естественно, кретины этого не поняли. Это же не ребята, а зверята. Это откровенно животный мир, даже бактериальный, все это по части микробиологов, это не секрет. Но они умоляли меня прийти к ним, уверяли, что они приличные», — поделился публицист в интервью Лауре Джугелии для ее YouTube-канала «Надо обсудить».

Prt Scr youtube.com / LABELCOM

Понасенков не скрывает, что согласился на участие в «Что было дальше?» исключительно ради привлечения внимания к себе. По словам историка, он «победил в войне, захватив трофеи с собой». В его случае это было рекламой книги.

Следом за Понасенковым в студию «ЧБД» пришел известный исполнитель и блогер Давид Манукян. Поле резких комментариев в свой адрес Дава заявил, что не держит обиду на комиков.