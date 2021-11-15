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Матыцин заявил, что сборной России в Сплите не хватило профессионализма
Спорт
Матыцин заявил, что сборной России в Сплите не хватило профессионализма
minsport.tatarstan.ru  /  Министерство спорта Республики Татарстан

Москва, 15 ноября. Футболисты сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Хорватии не проявили должного желания и профессионализма. Таким мнением поделился руководитель Минспорта Олег Матыцин.

Российский министр назвал тяжелейшим поражение национальной команды в Сплите. При этом он отметил, что результат матча закономерен.

«Я в этом отношении согласен с мнением и главного тренера, и президента Российского футбольного союза: к сожалению, это был закономерный результат. Мы сами не проявили желания и, к сожалению, профессионализма в достижении результата и в первом тайме, и во втором. Поэтому, наверное, результат закономерен», — резюмировал глава спортивного ведомства на пресс-конференции.

Подопечные Валерия Карпина накануне проиграли хорватам со счетом 0:1 в решающем матче квалификационного турнира первенства мира. Российскую команду устраивала ничья. Большую часть матча футболисты сборной провели в обороне. На 81-й минуте защитник Федор Кудряшов допустил ошибку и срезал мяч в ворота Матвея Сафонова.

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футбол карпин матыцин
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