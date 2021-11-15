Труппа Владимирского областного академического театра драмы дала спектакль в Москве

Владимир, 15 ноября. Владимирский областной академический театр драмы в рамках V фестиваля «Уроки режиссуры» представил на сцене РАМТа свой спектакль #ЛЕЧИТЬСПАСАТЬЛЮБИТЬ. Постановщиком пьесы выступил Владимир Кузнецов.

Этому спектаклю меньше года, сообщают «Владимирские ведомости». Его премьера состоялась в январе. Особенность — спектакль документальный, основан на реальных историях медицинских работников, их пациентов, учителей. А главная тема постановки — наша жизнь с COVID-19. При этом режиссер и актеры театра сами искали своих героев и собирали материал.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Плюс для участников — лекции и мастер-классы от Николая Цискаридзе, Леонида Ярмольника, Евгения Гришковца. Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин назвал фестиваль одним из масштабных и важных, признав его достоинством диалог поколений.

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