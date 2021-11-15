Астрологи составили подробный гороскоп для знаков зодиака на 16 ноября

Москва, 15 ноября. Специалисты поделились новым подробным астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на грядущий вторник.

Кому-то эксперты рекомендовали не хвататься за все дела сразу. Кто-то может влюбиться, а некоторым стоит поискать 16 ноября корень своих проблем.

Так, главным козырем Овнов во вторник станет обезоруживающая честность. По словам астрологов, такая тактика поможет приструнить самого грозного противника, поскольку крыть ему будет и нечем.

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Тельцы в этот день будут способны на многое, однако хвататься за все сразу слишком опасно — существует риск надорваться. В первую очередь нужно сосредоточиться на основных делах, а спустя некоторое время разобраться с остальными.

Близнецам во вторник потребуется простор для деятельности. Лучше всего, если его получится добиться, иначе это может привести к катастрофическим последствиям.

«Раки, жалко, конечно, портить такую хорошую крышу, но ее лучше бы прибить гвоздями, на худой конец, привязать. Опасность ее лишиться приобретет угрожающий характер. Влюбитесь вы, что ли?» — пишет информационный портал newsler.ru.

Левов астрологи призвали поискать корень проблем, поскольку 16 ноября может оказаться последним днем, чтобы его действительно обнаружить. То же касается и Козерогов, которые в целом склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе не является.

«Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями, а то как бы судьба не подбросила вам реальный повод для расстройства», — подчеркнули эксперты.

Девам посоветовали не переживать по пустякам. У представителей этого знака зодиака достаточно собственных забот, поэтому нагружать себя чужими — бессмысленно.

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Весов вторник может обрадовать новостью, которая вызовет и удивление и восхищение одновременно. А Скорпионы с помощью пары изящных оборотов смогут покорить чье-то сердце.

Стрельцов астрологи призвали тщательно выбирать, на что обращать внимание во вторник. Водолеям, возможно, придется столкнуться с проблемой выбора между двумя диаметрально противоположными началами. Компромиссное решение «ни вашим, ни нашим» в данном случае может оказаться наилучшим вариантом.

Для Рыб вторник может обернуться разочарованием из-за несбыточных надежд. Однако ни к какой катастрофе это не приведет, а неприятное чувство скоро улетучится, заключили специалисты.

Рыбы, Близнецы и Овны могут расстаться с возлюбленными в 2022 году. Астрологи предупредили, что рождение под определенным знаком зодиака может сказаться на личной жизни человека.