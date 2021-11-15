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США и Израиль создают совместную группу по борьбе с киберугрозами
Весь мир
США и Израиль создают совместную группу по борьбе с киберугрозами
flickr.com  /  Christiaan Colen

Вашингтон, 15 октября. Министерство финансов США сообщило о создании совместной с Израилем целевой группы по борьбе с угрозами в сфере кибербезопасности, в частности, программами-вымогателями. Команде поручено разработать меморандум о взаимопонимании в области обмена информацией в сфере финансов и порядок действий по защите данных в случае обнаружения опасности.

Это заявление ведомство опубликовало после виртуального заседания США, ЕС и еще 30 стран, посвященного вопросам борьбы с вредоносным ПО, а также вчерашней встречи замминистра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо с главой Минфина Израиля Авигдором Либерманом и генеральным директором Национального управления кибертехнологий Игалем Унной.

Адейемо указал на то, что программы-вымогатели являются частью экономических угроз, представляющих серьезную проблему для Израиля и Соединенных Штатов. Он призвал к международному сотрудничеству, чтобы разрушить схему действий злоумышленников и совместно противостоять подобным опасностям в дальнейшем, обеспечивая нормальное функционирование мировой экономики.

Рост киберпреступности в 2021-м

В середине этого года несколько крупных американских организаций понесли серьезный ущерб из-за программ-вымогателей. В частности, была атакована компьютерная система компании-оператора крупнейшего в США топливопровода Colonial Pipeline, которая нарушила подачу горючего на несколько дней — вирус зашифровал данные на вычислительных устройствах, что привело к серьезным сбоям в работе оборудования. Обычно в подобных случаях злоумышленники требуют выкуп за дешифровку, с чем и связано название таких программ.

Ранее в этом месяце Вашингтон обвинил россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского в причастности к деятельности хакерской группы REvil, взломавшей в нынешнем году одного из технологических партнеров Apple и вымогавшей у компании 50 млн долларов. Также Васинский в июле провел атаку на разработчика программного обеспечения Kaseya из Флориды, который, в свою очередь, заразил еще около 1 500 фирм по всему миру. Украинец был задержан в Польше и ожидает экстрадиции в Соединенные Штаты, россиянин пока остается на свободе. Как сообщили в США, у обвиняемых было конфисковано около 6 млн долларов.

В октябре Google указал на 30%-й рост хакерских атак, которые совершались под руководством различных правительств, по сравнению с прошлым годом. Особое внимание корпорация уделила Ирану, с которым связывают многие группы киберпреступников. В частности, на них возложена ответственность за нападение на базы одного из британских университетов с целью получения информации об ученых и официальных лицах страны. Также об угрозе предупредила и Microsoft — по заявлению компании, хакеры, связанные с властями Исламской республики, нацелились на десятки финансовых и оборонных предприятий, а также крупных морских перевозчиков из США и Израиля.

На днях группа Moses Staff, которую Израиль и США связывают с Тегераном, объявила об успешном взломе киберсетей еврейского государства и скачивании 22 терабайт результатов фотосъемки его территории из архивов ЦАХАЛ. В Twitter группа выложила видеоролик с демонстрацией малой части информации, к которой смогла получить доступ. До этого группа вскрыла и компьютерную сеть Министерства обороны Израиля, раздобыв некоторые секретные документы, включая карты операций и личные данные многих офицеров, солдат и гражданских служащих.

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