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Самка снежного барса попалась в фотоловушку в киргизском заповеднике
Общество
Самка снежного барса попалась в фотоловушку в киргизском заповеднике
publicdomainpictures.net

Бишкек, 15 ноября. Снежный барс попал в фотоловушку на территории заповедника Байбоосун в Киргизии. Уникальная видеозапись появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, как животное выходит их своего укрытия и уверенно приближается к фотоловушке. Затем самка барса трогает установленную камеру лапой и обнюхивает. После этого запись обрывается.

Заповедник Байбоосун создали в 2018 году по инициативе местных жителей. Люди были обеспокоены тем, что в последнее время в их местности сократилось количество некоторых видов диких животных и наблюдались случаи выкапывания корней и луковиц растений и лекарственных трав.

Фотоловушка в Поморье ранее зафиксировала мирную встречу медведя и кабана. Устройство установлено в Кенозерском национальном парке в Архангельской области.

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киргизия животные снежный барс фотоловушка
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