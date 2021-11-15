Российско-сирийская комиссия проверит готовность провинций САР к возвращению беженцев

Дамаск, 15 ноября. Российско-сирийская координационная комиссия по отслеживанию исполнения решений Международной конференции по беженцам и перемещенным лицам начала свою работу на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

Двое российских и двое сирийских представителей в течение четырех дней посетят ряд провинций Сирии, где ознакомятся с состоянием дел в областях СМИ, постройки жилья, создания рабочих мест, качества окружающей среды, энергетики, образования, сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения и других. При этом будут проведены заседания с сопутствующим заключением практических договоров о сотрудничестве.

Работа комиссии сопровождается наблюдателями ООН, Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций.

تنطلق اليوم في #دمشق فعاليات الاجتماع #السوري #الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين. pic.twitter.com/WGhKZ8azpj — Nour Madian Youssef (@NourYoussef111) November 15, 2021

Международная конференция по беженцам и внутренне-перемещенным лицам состоялась в Дамаске в ноябре 2020 года. Делегации 27 государств, включая Россию, выработали поэтапную программу по возвращению на родину миллионов сирийцев, покинувших ее на фоне вооруженного конфликта. В числе первых шагов обозначено создание соответствующих для этого условий: возвращающиеся должны получать доступ к работе, образованию, медицине, элементарным бытовым удобствам, социальной помощи и т.д.

С 2012 года примерно половина от 23-миллионного населения САР покинула места своего жительства, причем 6,5 миллиона человек из этого количества вовсе отбыли за границу. Часть из них бежала от действий террористических группировок, курдской администрации или иных восставших сил. Есть среди этих людей и те, кто бежал от бомбардировок международной коалиции.

Их возвращение сопряжено с рядом проблем помимо подготовки условий в самой Сирии: где-то беженцы за несколько лет успели найти работу, получить вид на жительство, их дети уже ходят в местные школы — то есть семьи уже «пустили корни» в стране своего пребывания. В определенных государствах им выплачиваются пособия, что позволяет жить в относительном комфорте. В некоторых случаях, как, например, в Турции, выезд желающих намеренно усложняется, а где-то они насильно удерживаются в лагерях, подконтрольных американским группировкам.

В упомянутой Турции, где содержится около половины от общего числа сирийских беженцев за рубежом, периодически возникают конфликты на национальной почве. Так, в сентябре 2021 года в Анкаре местные националисты устроили погром в сирийском квартале после гибели турка в стычке с сирийской молодежью. Вскоре после этого администрация столицы приняла решение о сносе жилых построек в данном районе на основании их незаконности.

Turkish ministry orders demolition of Syrians' homes weeks after racist attack https://t.co/DOmYHgDQQL — Mutlu Civiroglu (@mutludc) September 19, 2021

В ноябре же мэр турецкого города Болу Танжу Озджан предложил муниципалитету взымать по десять тысяч долларов с каждой пары иммигрантов, пожелавших вступить в брак. Чиновник открыто признал, что данной инициативой он желает сократить въезд и укоренение иностранцев в одноименной провинции.

Складывающаяся же в Турции экономическая ситуация лишь способствует обострению противоречий. Так, в октябре произошел курьезный случай: несколько сирийцев оказались депортированы на родину из-за демонстративного поедания бананов, в чем турецкое общество и правоохранительные органы рассмотрели издевку над турецким народом.