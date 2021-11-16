Эксперт Черниговский назвал повышение цен на водку и коньяк «тушением пожара бензином»

Рост цен на водку и коньяк спровоцирует увеличение числа отравлений контрафактом и случаев потребления психотропных веществ. Так в беседе с ФАН генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский прокомментировал инициативу Минфина о повышении цен на эти два вида алкоголя. По задумке ведомства, с 1 января 2022 года минимальную розничную стоимость водки планируется поднять с нынешних 243 рублей до 261 рубля за 0,5 литра, а коньяк — с 446 до 480 рублей. Таким образом в России пытаются бороться с дешевым контрафактом.

«Я являюсь безусловным противником повышения цен на любую легальную алкогольную продукцию. В том числе и противником повышения акцизных ставок, которые в большей степени и формируют розничную стоимость алкоголя», — высказался Черниговский.

Эксперта пояснил — по сравнению с доходами населения, алкогольная продукция является очень дорогой. Он отметил, что на пособие по безработице в России можно купить примерно 40 бутылок легальной водки, если исходить из расчета минимальной розничной цены 243 рубля. А в США на пособие по безработице можно купить уже около 200 бутылок крепкого алкоголя.

«У нас и так очень высокие цены на легальную алкогольную продукцию по сравнению с реальными доходами населения. И этот дисбаланс усугубляется еще проблемами, которые принесла пандемия. Когда производители балансируют на грани стагнации и рецессии, когда количество безработных увеличивается практически каждый день, когда реальные доходы населения упали почти на 7%, люди начинают искать дешевые заменители не только в сегменте алкогольной продукции. И эти заменители они находят на нелегальном рынке», — сказал Черниговский.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ценовой дисбаланс между легальной и нелегальной алкогольной продукцией огромен. Если стоимость пол-литра акцизной водки — 243 рубля, то бутылка «паленки» обойдется всего в 120-140 рублей, а бутылка самогона — и вовсе 80. Столь большая разница в цене толкает людей на поиски дешевых заменителей. Очередное повышение цен приведет к тому, что люди пить меньше не будут, но структура потребления поменяется, уверен эксперт.

«Легальной безопасной продукции будут пить меньше, а контрафактной — больше. Правоту моих слов показывают жуткие события, произошедшие нынешней осенью. Когда массовые отравления метанолом произошли в Оренбургской области, Екатеринбурге и других регионах России. Очередное повышение цен приведет к тому, что отравлений контрафактом будет не меньше, а больше», — предупредил Черниговский.

По его словам, повышение цен в свете борьбы с контрафактом — это тушение пожара бензином. К тому же повышение цен не снизит уровень алкоголизации населения, уверен Черниговский. Снизить уровень потребления алкоголя смогут шаги, которые повысят реальные доходы населения и его занятость. Алкоголизм находится в нише социально-экономической проблематики. Эксперт отметил — повышение цен на легальный алкоголь приводит не только к росту употребления контрафактной продукции, но и к увеличению оборота психотропных и наркотических веществ.

Народные новости / Степан Яцко

«В Германии 15 лет тому назад тоже пытались снизить уровень потребления алкоголя населением удорожанием продукции. Это привело к тому, что легального алкоголя там стали покупать меньше, а психотропных средств — в два раза больше. Поэтому повышение цен на легальный алкоголь в условиях существующих антикоронавирусных ограничений и экономического кризиса — очень опасно. Все закончится тем, что пить нелегальный алкоголь будут больше, травиться от него будут больше и потреблять психотропных средств будут тоже больше», — заключил он.

Государство в такой ситуации, по мнению эксперта, только проиграет, причем во всех сферах — и в экономической, и в социальной.

Напомним, в октябре этого года в Свердловской области от отравления метанолом погибли 26 человек. Случаи летального исхода были зафиксированы после употребления суррогатного алкоголя.