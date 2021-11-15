Объем запасов угля на украинских ТЭС упал за неделю до 378 тысяч тонн

Киев, 15 ноября. Запас угля на украинских ТЭС снизился за неделю на 21,1% и составил 378 тысяч тонн. Такие данные представлены на сайте минэнерго Украины.

При этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн. Наименьшим объемом ископаемого обладает Приднепровская ТЭС — 3,6 тысячи тонн при необходимом резерве 28 тысяч тонн.

На Запорожской ТЭС числится 4,8 тыс. тонн угля при гарантированном запасе 80 тысяч тонн, а на Ладыжинской — 8,3 тысячи тонн вместо 59 тысяч тонн.

Гарантированные запасы — это минимальный объем сырья, который в обязательном порядке должен быть соблюден согласно условиям ведения лицензионной деятельности.

Ситуация с энергокризисом на Украине объясняется проблемами в политической сфере. На это указал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.