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Объем запасов угля на украинских ТЭС упал за неделю до 378 тысяч тонн
Экономика
Объем запасов угля на украинских ТЭС упал за неделю до 378 тысяч тонн
pixabay.com

Киев, 15 ноября. Запас угля на украинских ТЭС снизился за неделю на 21,1% и составил 378 тысяч тонн. Такие данные представлены на сайте минэнерго Украины.

При этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн. Наименьшим объемом ископаемого обладает Приднепровская ТЭС — 3,6 тысячи тонн при необходимом резерве 28 тысяч тонн.

На Запорожской ТЭС числится 4,8 тыс. тонн угля при гарантированном запасе 80 тысяч тонн, а на Ладыжинской — 8,3 тысячи тонн вместо 59 тысяч тонн.

Гарантированные запасы — это минимальный объем сырья, который в обязательном порядке должен быть соблюден согласно условиям ведения лицензионной деятельности.

Ситуация с энергокризисом на Украине объясняется проблемами в политической сфере. На это указал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

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украина уголь укрэнерго
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