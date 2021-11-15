Банк России ужесточит наказание за мисселинг

Москва, 15 ноября. Намеренное введение банковских клиентов в заблуждение и реализация продуктов под видом других будет постепенно ликвидироваться Банком России, о чем заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на заседании комитета Госдумы по финрынку.

Мисселинг будет жестко наказываться. Над этим уже работают сотрудники Центрального банка Российской Федерации. Глава ЦБ подняла проблему обмана потребителей на финансовом рынке в рамках думского мероприятия по рассмотрению основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на следующий год и на период с 2023 по 2024 годы.

Многие банки стараются параллельно с займом навязчиво предложить и другие продукты кредитной компании, включая страховку, либо юридическую поддержку. Центробанк намеревается «сбить аппетиты» финансовых организаций.

«Мы считаем, что кредитор, когда дает кредиты людям и при продаже дополнительных услуг, должен уведомлять заемщика о его праве отказаться от такой услуги, потому что, когда человеку навешали в договоре много скрытых платежей, а внешне обещали очень привлекательную ставку, он не всегда может сам в этом разобраться. И мы намерены серьезно повышать штрафы за такое навязывание и мисселинг», — заявила руководитель регулятора.

Подобное введение в заблуждение или мисселинг в настоящее время не являются нарушением текущего законодательства РФ, однако подобные практики называются недобросовестными. Но даже если люди оформляют «допы», то часто специальные схемы лишают граждан положенных им средств. Многие покупки и услуги идут вместе со страховкой, но фирмы пытаются уклониться от фактических выплат при наступлении страхового случая.