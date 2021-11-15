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Нацбанк Польши в срочном порядке выпустит монету в честь защиты границы с Белоруссией

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 18:09
Экономика
Нацбанк Польши в срочном порядке выпустит монету в честь защиты границы с Белоруссией
Global Look Press  /  Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Варшава, 15 ноября. Национальный банк Польши принял решение в срочном порядке выпустить коллекционную монету и банкноту, посвященные защите границы с Белоруссией в условиях миграционного кризиса.

Соответствующая информация появилась на сайте польского регулятора. Инициатором выступил председатель Нацбанка профессор Адам Глапиньский. Изображения монеты и банкноты не приводятся, дизайн находится на этапе разработки.

За 2021 год польским пограничникам удалось предотвратить свыше 33 тысяч попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Большими группами они пытаются прорваться через ограждение и проникнуть в Польшу.

Прокуратура Польши ранее обвинила двоих российских граждан в якобы организации нелегальной перевозки мигрантов из Ближнего Востока до польской территории. Данное обвинительное заключение стало очередным в расследовании международной организованной преступной группы, занимавшейся помощью мигрантам для пересечения границы.

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белоруссия миграционный кризис нацбанк польши коллекционная монета
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