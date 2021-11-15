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Финский журналист Путконен в интервью ФБР: пропаганда Запада разрушила свободу слова
Общество
Финский журналист Путконен в интервью ФБР: пропаганда Запада разрушила свободу слова
Prt Scr youtube.com  /  Verkkomedia JanusPutkonen

Санкт-Петербург, 15 ноября. Журналист финского информационного агентства UMV-Lehti Янус Путконен в интервью главе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мире Тэрада спрогнозировал дальнейшие перспективы развития западного общества.

По словам директора и главреда UMV-Lehti, ситуация с правами человека изменилась за последние два года. Он уточнил, что западная пропаганда разрушила свободу слова.

«Так что же у нас осталось? Все очень поляризировано. И только через трафик сайтов мы можем получить свободу информации. Однако никем это не поддерживается. И, конечно, как мой новостной сайт, нас окрестили как fake news, теориями заговора, троллями Путина [президента РФ Владимира. — Прим. ред.]», — подчеркнул Путконен.

Финский журналист Путконен в интервью ФБР: пропаганда Запада разрушила свободу слова
Фонд Борьбы с Репрессиями /

Помимо этого, журналист отметил, что такие IT-гиганты, как YouTube, Facebook, Twitter и другие, «делают все возможное не только, чтобы заблокировать нас, но и чтобы публично напасть на нас». Путконен добавил, что власти не видят в этом ничего незаконного, нет никакой защиты, передает ФБР.

«Только Швеция в прошлые годы высказалась в пользу того, что у альтернативных СМИ должны быть права. Только Швеция. Эта ситуация безумна. Мы должны бороться со 100% враждебной средой. Эта риторика сейчас разрушает то, что осталось. Сейчас мы просто на войне», — заключил журналист.

Ранее главред UMV-Lehti рассказал о произволе в западных странах в эксклюзивном интервью главе Фонда борьбы с репрессиями. Журналист объяснил, что именно заставило его покинуть родную страну, а также сообщил об актуальных проблемах финской правоохранительной системы.

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фбр запад путконен
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