Экономист Разуваев назвал «умеренно рыночной» сделку «Сбера» и «Газпромбанка»

Когда сделку совершают две госкорпорации, это похоже на перекладывание денег из одного кармана в другой — туда, где этим деньгам будет удобнее лежать. Об этом в интервью ФАН заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Сбербанк продает «Газпромбанку» обратно 36% акций компании «МФ Технологии» — именно она контролирует 57% VK (ранее Mail.Ru Group) — спустя два года после покупки. При этом цена пакета составит 12,8 миллиарда рублей, то есть на 13% дороже, чем «Газпромбанк» продал его Сбербанку в 2019 году. Согласно комментарию пресс-службы «Газпромбанка», сделка позволит группе «Газпром» получить «существенную синергию» за счет комбинации традиционных и цифровых сервисов и продуктов. В настоящий момент сделка ожидает одобрения Федеральной антимонопольной службы.

«Удорожание акций «МФ Технологии» на 13% — это не так уж и много, — заметил Разуваев. — Все-таки давайте не забывать про инфляцию, так что я не сказал бы, что «Сбер» на этой сделке много заработал. Да и вообще обе компании являются госструктурами, а это значит, что у них один собственник — государство, которое просто переложило деньги из одного своего кармана в другой».

Экономист считает, что Сбербанк пытается оптимизировать структуру своих активов этой сделкой.

ФБА «Экономика сегодня» / Екатерина Наумкина

«Действительно хорошую прибыль ему приносит лишь классический финансовый бизнес, — заметил эксперт. — А что касается «Газпромбанка» и его намерения купить подобного рода активы, то здесь надо заметить, что многие компании сейчас метят во всякие «нетрадиционные» истории».

В целом же собеседник ФАН назвал прошедшую сделку «умеренно рыночной».

«В масштабах бизнесов каждого из банков она не так уж и велика», — резюмировал Разуваев.

Ранее экономист назвал причины внушительного роста выручки Mail.ru Group.