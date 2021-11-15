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Президент России поручил выделить дополнительные 500 миллиардов рублей для регионов
Экономика
Президент России поручил выделить дополнительные 500 миллиардов рублей для регионов
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 ноября. Правительство РФ поддержит проект развития инфраструктурных кредитов отечественным субъектам. Об этом свидетельствует информация с официального сайта кабмина.

Программа инфраструктурных займов российским регионам должна быть профинансирована властями как минимум на 500 млрд рублей, заявил глава государства Владимир Путин.

«С учетом ранее данных поручений представить предложения о сроке продления программы предоставления за счет средств федерального бюджета бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов и о выделении дополнительного финансирования в объеме не менее 500 млрд рублей на осуществление этой программы», — отмечается в публикации.

Соответствующее поручение фигурирует в результатах заседания Президиума Государственного совета. В документе прописывается, что все предложения по вопросу выделения допфинансирования, а также о сроках пролонгирования программы выделения средств должны презентовать до 1 февраля 2022 года.

Российский лидер ранее заявил, что глобальный продовольственный кризис будет продолжаться. Президент страны допустил, что однажды развитие обстановки может пойти в худшую сторону.

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путин правительство россии инфраструктурные кредиты
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