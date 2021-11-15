Президент России поручил выделить дополнительные 500 миллиардов рублей для регионов

Москва, 15 ноября. Правительство РФ поддержит проект развития инфраструктурных кредитов отечественным субъектам. Об этом свидетельствует информация с официального сайта кабмина.

Программа инфраструктурных займов российским регионам должна быть профинансирована властями как минимум на 500 млрд рублей, заявил глава государства Владимир Путин.

«С учетом ранее данных поручений представить предложения о сроке продления программы предоставления за счет средств федерального бюджета бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов и о выделении дополнительного финансирования в объеме не менее 500 млрд рублей на осуществление этой программы», — отмечается в публикации.

Соответствующее поручение фигурирует в результатах заседания Президиума Государственного совета. В документе прописывается, что все предложения по вопросу выделения допфинансирования, а также о сроках пролонгирования программы выделения средств должны презентовать до 1 февраля 2022 года.

Российский лидер ранее заявил, что глобальный продовольственный кризис будет продолжаться. Президент страны допустил, что однажды развитие обстановки может пойти в худшую сторону.