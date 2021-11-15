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Демонстранты подожгли полицейскую машину во время протестов в Судане
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Весь мир
Демонстранты подожгли полицейскую машину во время протестов в Судане
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 15 ноября. Демонстранты атаковали транспортное управление столичного города-спутника Омдурмана и нанесли значительный ущерб, поскольку разбили стекла у автомобилей и совершили другие акты вандализма.

По информации СМИ, группы людей попытались штурмовать здания, но местные полицейские успели отреагировать. Источники в правоохранительных органах сообщили, что толпа отклонилась от мирного пути, продемонстрировав отчаяние не заручившихся солидарностью суданцев провокаторов.

Так, в районе седьмой станции в Аль-Сахафе, рядом с «Сити Плаза», двое неизвестных подожгли полицейскую машину, которая предназначалась для проезда демонстрантов. Власти развернули силы быстрой поддержки на улицах и закрыли мосты, соединяющие столицу с пригородами.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил два верховных института и ввел на всей территории страны режим чрезвычайного положения, но подтвердил приверженность перехода к демократии.

Позже руководитель армии сформировал новый переходный Суверенный совет, который обязался создать гражданское правительство.

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судан
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