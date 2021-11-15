Публицист Мармазов рассуждает о борще как о «геополитическом» блюде

Публицист Руслан Мармазов в присущей ему сатирической манере рассуждает о претензиях Украины на некоторые блюда, которые относятся как к русской, так и к украинской кухне. Напоминаем, мнение колумниста является его личной позицией, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Книга о вкусной и здоровой геополитической пище. Колонка Руслана Мармазова

Хорошая фраза попалась:

«Все люди улыбаются на одном языке».

Добавлю, что еще, по моим скромным наблюдениям, все они на одном языке едят.

И дело не в расхожей присказке — мол, когда я ем, я глух и нем. Тем более, что трапеза может быть и в тишине, и под урчание светской беседы, не говоря уж о буйстве дружеского шального застолья… У еды есть главный, основополагающий критерий — вкусно или невкусно. И в переводе он не нуждается. Все остальное, кроме вкуса, — от лукавого. Особенно попытки приправить еду политикой.

Наверняка вам приходилось сталкиваться в СМИ с идеями «монополизировать» борщ. Как и многие «безумства» последних лет, это поветрие зародилось на Украине.

Причем это мы с вами воспринимаем задумку сделать борщ национально чистым со смехом, смущенно-недоуменным или искренне-раскатистым — не суть важно. На Украине есть люди, причем при властных портфелях, нацеленные на тему крайне серьезно и системно. Вплоть до объявления борща «национальным достоянием» и вкладом украинцев (и никого более) в сокровищницу мировой цивилизации.

Конечно, для многих гурманов планеты это некоторая неожиданность. Они-то считают борщ русским блюдом, а тут такой пассаж… Украина в битву за борщ включилась со всей возможной решительностью. Россия, как это повелось в последнее время, и на эту «войну с Украиной» не явилась. И правильно сделала.

По чести сказать, сложно представить себе крупных российских чиновников, на полном серьезе доказывающих где-нибудь в ЮНЕСКО, что борщ — наш. Стране, прорубившей человечеству дорогу в космос, возможно, и неловко даже размениваться на кастрюльные баталии. И это даже при том, что вслед за Юрием Гагариным на околоземную орбиту отправилось куда меньше людей, чем было, есть и будет землян, отведавших добрую миску борща.

Занятно, что отчаянные усилия украинской стороны, заявления и «ноты борщеватого протеста» крайне слабо влияют на общественное мнение в планетарном масштабе. До смешного доходит. Попался на глаза анонс мероприятия «Русский рынок», которое запланировано на декабрь в Сенегале. В общем-то, обычная акция в стиле «мир-дружба-матрешка-балалайка». Но одним из пунктов программы, призванных призвать африканских почитателей русской культуры к общению, обозначен борщ.

Борщ, выходит, он и в Африке борщ. Причем русский борщ.

Ладно, Сенегал — это все-таки далекие и для нас «чуть-чуть дикие» земли. Стоит ли брать тамошние подходы за образец? За образец, может, и не надо. Но и игнорировать тоже ведь нехорошо.

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А вот вам срез значительно глобальнее. Все, что сделано в Китае, чаще всего, очень масштабное, так ведь? К тому же, как ни крути, китайцы большие знатоки во многих областях. Пусть часто и стихийные.

Давно канули в лету времена, когда немцы и голландцы подделывали китайский фарфор. Зато с тех пор китайцы научились подделывать что угодно. Вернее — не подделывать, а брать за основу передовые разработки человечества и творчески перерабатывать. Или вовсе оригинальное изготавливать… Тут важно, что они чувствуют, где настоящее и ценное, что реально имеет значение.

Последний тезис, кстати, я четко уяснил в московском метро на станции «Киевская», которую в доковидные времена осаждали толпы китайских туристов. Фотографировали, изучали, фиксировали. Явно понимая, что это не просто остановка общественного транспорта, а произведение искусства. Для меня это показатель. А теперь вот — что китайские товарищи думают о русской еде?

Информацию в популярной китайской социальной сети WeChat (можете только вообразить, сколько там пользователей) суммировало российское издание «Иносми.Ру». Горячую десятку (преимущественно горячую, кое-что подается и холодным, разумеется) любимых русских кушаний китайцев возглавляет, как вы уже наверняка догадались, борщ!

«Когда мы с мужем были в России, мы ели борщ на завтрак, обед и ужин. Это блюдо, которое не приедается», — приводят слова пользователей WeChat журналисты «Иносми.Ру».

Или вот еще:

«Борщ — любимое блюдо моей тещи и детей. Но тот борщ, что подают в ресторанах Шанхая, оставляет желать лучшего. Это связано с тем, что свеклу действительно нелегко достать».

Видите, человек даже суть уловил. Немаловажное значение играет свекла! Так это он еще не знает, что на Украине нет свеклы. Там этот овощ называется буряк.

Примечательно, что вторую позицию в китайском хит-параде русских блюд заняли вареники. Никто не слыхал, Украина еще «звездные войны» за них не начала? Мол, тоже достояние и все такое? Если еще нет, непременно начнет в будущем, когда другие поводы иссякнут.

А китайцам хоть бы хны. Не понимают они глубинного геополитического разлома, который проходит по вареникам или, скажем, по борщу. Вот, что пишет барышня из КНР, приобщившаяся к русским (подчеркнем этот факт) вареникам:

«Я много слышала о варениках еще до того, как посетила Россию. Как-то я решила рискнуть и попробовать вариант с вишневой начинкой. На удивление, это было так восхитительно вкусно, что я не могла остановиться!»

Группа «ВКонтакте» - «Суджа онлайн»

Можем только порадоваться за гостью из Китая. Вареники с вишней действительно ликвидируют сдерживающие центры. Ешь и есть хочется. Не остановиться! Сладкая мечта идейного едока… Китайского, русского, сенегальского — любого, без разницы!

Чтобы наши читатели не маялись в догадках, скажу, что оставшиеся восемь из десяти излюбленных китайцами русских блюд составили пирожки, селедка под шубой, соленья, пышки (несколько внезапно, да?), черный хлеб, окрошка, блины, квас. Этот набор несколько безопаснее, чем борщ и вареники. Но тоже, знаете ли, от нынешнего Киева и тут можно ждать претензий. Такие теперь времена.

Я имею нахальство считать себя экспертом по борщу. Не теоретиком, но практиком.

Судьба благоволила мне, я вскормлен на борщах столь потрясающих, что никакие яркие эпитеты не могут передать экстаз поглощения этого божественного блюда. Роскошно готовили борщ мои бабушка, мама, теща. Да что там говорить, одни из лучших борщей, которые мне доводилось пробовать, готовил мой тесть.

Сейчас борщом ни с чем не сравнимым, который, по заключению моих друзей, знающих толк в яствах, следует вкушать «с придыханием», меня балует жена. В настоящее время это происходит в Москве. Но уверен, занеси нас ветер странствий хотя бы и в Шанхай, там у меня в тарелке все равно будет дивный борщ, приготовленный моей женой. Хотя, конечно, хорошую свеклу, как мы теперь знаем, найти там крайне сложно.

Допустим, я человек заинтересованный, по иронии доли постоянно находящийся на линии информационного фронта, так некстати возникшего между Украиной и Россией. Мое мнение может быть в каком-то смысле предвзятым. По поводу борща тоже.

Но китайцев-то не обманешь, они нутром чуют. К тому же в меру непредвзяты. И при этом уверенно называют борщ и вареники русскими блюдами. Все очень просто. Помните, я толковал о глобальности китайских подходов? С позиций своей длиннющей истории они понимают, что всякие явления, которые можно трактовать как украинские, — это порождение большой, гигантской даже русской культуры. В том числе и застольной ее части, если уж мы добрались до таких интимных подробностей.

Невские Новости

А вот какого выдающегося блюда русской кухни я не заметил во вкусной китайской десятке, так это салат оливье. Ну что вы… Нельзя же так, товарищи китайцы! Родственная оливье окрошка есть, а культового салата, без которого и Новый год не наступит, — нет.

Кстати, если бы у кого-то возникло желание троллинга, стоило бы двинуть в программы ЮНЕСКО (или куда там украинцы собрались борщ заливать?) именно салат оливье.

В 2016 году я писал материал, причем для Федерального агентства новостей, об этом вдохновенном салате. Позвольте дам самоцитату:

«Оливье есть не что иное, как модель «Русского мира». Рукотворная, но и явно сверхъестественная. Пестрая, яркая, поливекторная, но единая. Абсолютно непохожая в деталях, как зеленый горошек и мелко резаное варенное яйцо между собой, но победоносная в своей завершенной композиции. Каждый фрагмент оливье хранит неповторимую самобытность, но под единым соусом дает роскошную симфонию вкуса, пред которой глохнут и стыдливо уходят на задний план блюда, может быть, и более сложные в готовке и претендующие на звание украшения стола, но выпадающие за формат русских стандартов. Имеют ли право на существование лазанья, шарлотка, стейк, кнедлики и даже такие глумливые порождения воспаленного разума, как гамбургер или соте из кузнечиков? Несомненно! Каждому блюду, как говорится, свой рот. Просто все перечисленное и еще тысячи других закусок, супов и десертов — это что угодно, но не оливье. Сколько раз мы наглядное пособие, поясняющее принципы русского космоса, перед собой видели, на столе буквально! Сливались с ним в блаженной неге, а главного-то и не понимали…»

«Это что, на полном серьезе?» — спросите вы.

«Исключительно для улыбки!» — отвечу я.

Ведь все люди улыбаются, как и кушают, на одном языке.