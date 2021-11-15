Ростех выпустил лимитированный парфюм «The Checkmate» специально для Dubai Airshow 2021

Москва, 15 ноября. Лимитированный парфюм «The Checkmate», созданный в честь одноименного российского истребителя, представили на Dubai Airshow 2021. Ростех выпустил духи в сотрудничестве с Гильдией парфюмеров России.

Эксклюзивный парфюм оформлен в виде шахматной фигуры и упакован в черную коробочку с эмблемами госкорпорации «Ростех» и компании «Сухой». На ней также изображен самолет, а при открытии коробочка становится черно-белой шахматной доской. Емкость флакона составляет 50 миллилитров.

Гильдия парфюмеров России, разработавшая аромат, сделала его подходящим как для мужчин, так и для женщин. Духи представляют собой сочетание запахов стекла, натуральной кожи и металлов, которые использовались в производстве самолета. При этом чувствуются легкие оттенки можжевельника, пачули и дубового мха, передает ТАСС.

Российский легкий истребитель Checkmate тем временем оказался одной из главных новинок на Dubai Airshow 2021. Двумя другими открытиями стали прототип городского аэротакси Bellwether и легкий двухместный самолет Manta ANN2 для личного использования.