Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 18:59
18:59
Экономика
Минимальная стоимость аренды московского жилья выросла в 1,5 раза
18:57
Общество
Москвичи с поддельными QR-кодами начали прививаться от коронавируса в частных клиниках
18:56
Происшествия
Забытая на улице в Москве первоклассница стала жертвой педофила
18:56
Происшествия
Большой театр в Москве проверяют после анонимного сообщения о «минировании»
18:55
Общество
Серьезный спрос не спадает: цены на участки под строительство в Крыму выросли на 40–50%
18:54
Технологии
Huawei задумался о выпуске смартфонов под другими брендами ради обхода санкций США
18:53
Общество
Власти Петербурга запретили горожанам выходить на лед с 16 ноября
18:51
Общество
Юрист Мойжес считает кондукторов анахронизмом на фоне идеи введения QR-кодов в транспорте
18:51
Политика
Политолог Лазарев объяснил, как «Севморпуть» лишит Украину поддержки США
18:50
Общество
Ростовский вирусолог Харсеева заявила, что не видит смысла в тестах на антитела к COVID-19
Все новости

Четыре военнослужащих Мали погибли при нападении боевиков на юго-западе республики
Весь мир
Четыре военнослужащих Мали погибли при нападении боевиков на юго-западе республики
flickr.com  /  Rebecca

Бамако, 15 ноября. Четыре военнослужащих национальной армии Мали (FAM) стали жертвой нападения боевиков. Еще 14 бойцов правительственных войск получили ранения.

Радикалы атаковали пост сил безопасности в районе Куликоро. Троих пострадавших эвакуировали в госпиталь на вертолете, остальных отправили в ближайшее медицинское учреждение. Солдатам удалось ликвидировать шесть боевиков.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мали М’Бемба Мусса Кейта принес соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего восстановления раненым бойцам FAM.

Четыре военнослужащих Мали погибли при нападении боевиков на юго-западе республики

Ранее глава внешнеполитического ведомства африканской республики Абдулай Диоп заявил, что стране нужна помощь Москвы в борьбе с угрозами безопасности государства:

«Каждый раз, когда наша страна находилась в тяжелой ситуации, Россия всегда была рядом, помогала и поддерживала. Сейчас мы находимся в такой сложной, непростой ситуации, и поэтому мы можем обратиться к нашему другу за помощью.

Сейчас под угрозой само существование малийского государства. Мы находимся в переходном периоде. Надеемся как можно скорее вернуться к нормальной конституциональной обстановке».

Также Диоп сообщил, что власти Мали нуждаются в современной российской авиации и обучении персонала для ее эксплуатации.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Четыре военнослужащих Мали погибли при нападении боевиков на юго-западе республики
африка мали
Комментировать