Четыре военнослужащих Мали погибли при нападении боевиков на юго-западе республики

Бамако, 15 ноября. Четыре военнослужащих национальной армии Мали (FAM) стали жертвой нападения боевиков. Еще 14 бойцов правительственных войск получили ранения.

Радикалы атаковали пост сил безопасности в районе Куликоро. Троих пострадавших эвакуировали в госпиталь на вертолете, остальных отправили в ближайшее медицинское учреждение. Солдатам удалось ликвидировать шесть боевиков.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мали М’Бемба Мусса Кейта принес соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего восстановления раненым бойцам FAM.

Ранее глава внешнеполитического ведомства африканской республики Абдулай Диоп заявил, что стране нужна помощь Москвы в борьбе с угрозами безопасности государства:

«Каждый раз, когда наша страна находилась в тяжелой ситуации, Россия всегда была рядом, помогала и поддерживала. Сейчас мы находимся в такой сложной, непростой ситуации, и поэтому мы можем обратиться к нашему другу за помощью.

Сейчас под угрозой само существование малийского государства. Мы находимся в переходном периоде. Надеемся как можно скорее вернуться к нормальной конституциональной обстановке».