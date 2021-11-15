Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 18:59
18:57
Общество
Москвичи с поддельными QR-кодами начали прививаться от коронавируса в частных клиниках
18:56
Происшествия
Забытая на улице в Москве первоклассница стала жертвой педофила
18:56
Происшествия
Большой театр в Москве проверяют после анонимного сообщения о «минировании»
18:55
Общество
Серьезный спрос не спадает: цены на участки под строительство в Крыму выросли на 40–50%
18:54
Технологии
Huawei задумался о выпуске смартфонов под другими брендами ради обхода санкций США
18:53
Общество
Власти Петербурга запретили горожанам выходить на лед с 16 ноября
18:51
Общество
Юрист Мойжес считает кондукторов анахронизмом на фоне идеи введения QR-кодов в транспорте
18:51
Политика
Политолог Лазарев объяснил, как «Севморпуть» лишит Украину поддержки США
18:50
Общество
Ростовский вирусолог Харсеева заявила, что не видит смысла в тестах на антитела к COVID-19
18:48
Общество
Утилизация зараженных птичьим гриппом кур завершилась под Тюменью
Все новости

Россию и Украину разведут на жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022 по футболу

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 17:25
Спорт
Россию и Украину разведут на жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022 по футболу
pixabay.com

Ньон, 15 ноября. Сборные России и Украины разведут при жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022, если последняя получит право на участие в них. Об этом сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Подопечные Валерия Карпина по результатам квалификационного этапа первенства мира заняли в своей группе Н второе место, дающее право бороться за путевку в финальную часть турнира через стыки, передает РИА Новости.

Украинские футболисты в группе D, которую досрочно выиграли французы, идут на третьем месте (9 очков), на второй строчке расположились финны (11 очков). Во вторник сборная Украины в гостях сыграет с командой Боснии и Герцеговины, а сборная Финляндии — с французами. При равенстве очков у финнов и украинцев выше окажется команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Накануне матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Хорватии и России завершился победой хозяев (1:0). На 81-й минуте защитник Федор Кудряшов допустил ошибку, из-за которой забил в собственные ворота.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Россию и Украину разведут на жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022 по футболу
футбол уефа чм-2022 стыковые матчи
Комментировать