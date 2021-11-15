Россию и Украину разведут на жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022 по футболу

Ньон, 15 ноября. Сборные России и Украины разведут при жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022, если последняя получит право на участие в них. Об этом сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Подопечные Валерия Карпина по результатам квалификационного этапа первенства мира заняли в своей группе Н второе место, дающее право бороться за путевку в финальную часть турнира через стыки, передает РИА Новости.

Украинские футболисты в группе D, которую досрочно выиграли французы, идут на третьем месте (9 очков), на второй строчке расположились финны (11 очков). Во вторник сборная Украины в гостях сыграет с командой Боснии и Герцеговины, а сборная Финляндии — с французами. При равенстве очков у финнов и украинцев выше окажется команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Накануне матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Хорватии и России завершился победой хозяев (1:0). На 81-й минуте защитник Федор Кудряшов допустил ошибку, из-за которой забил в собственные ворота.