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Минобороны в феврале утвердит перечень сведений о ВС РФ, относящихся к служебной тайне
Армия
Минобороны в феврале утвердит перечень сведений о ВС РФ, относящихся к служебной тайне
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва, 15 ноября. Министерство обороны России готовит перечень сведений о ВС РФ, относящихся к служебной тайне. Проект соответствующего приказа главы ведомства Сергея Шойгу опубликован на интернет-портале правовой информации.

Сведения относятся к служебной тайне, однако не составляют гостайну и не являются общедоступными, указано в документе. Перечень состоит из 16 разделов, в которых содержатся более 800 пунктов.

К этой информации относятся сведения, раскрывающие «результаты мониторинга военно-политической обстановки в мире, оперативного анализа и краткосрочных прогнозов появления угроз безопасности РФ и ее союзников». Минобороны утвердит документ и введет его в действие 1 февраля 2022 года.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили о резкой активизации авиации НАТО у границ РФ. Наибольшая напряженность наблюдается в Черноморском регионе.

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