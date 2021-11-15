Минобороны в феврале утвердит перечень сведений о ВС РФ, относящихся к служебной тайне

Москва, 15 ноября. Министерство обороны России готовит перечень сведений о ВС РФ, относящихся к служебной тайне. Проект соответствующего приказа главы ведомства Сергея Шойгу опубликован на интернет-портале правовой информации.

Сведения относятся к служебной тайне, однако не составляют гостайну и не являются общедоступными, указано в документе. Перечень состоит из 16 разделов, в которых содержатся более 800 пунктов.

К этой информации относятся сведения, раскрывающие «результаты мониторинга военно-политической обстановки в мире, оперативного анализа и краткосрочных прогнозов появления угроз безопасности РФ и ее союзников». Минобороны утвердит документ и введет его в действие 1 февраля 2022 года.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили о резкой активизации авиации НАТО у границ РФ. Наибольшая напряженность наблюдается в Черноморском регионе.