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Благотворительная предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 17:21
Общество
Благотворительная предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 15 ноября. Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» официально стартовала с 15 ноября. Об этом заявил руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин. Отмечается, что в первые часы поступило более двух тысяч заявок.

Жители России могут принять участие в благотворительной акции как в онлайн, так и в офлайн-режиме. Для этого необходимо посетить сайт акции и выбрать любое желание. При этом исполнять его самостоятельно не обязательно.

«Если вы по каким-то причинам не можете исполнить его самостоятельно, наша команда с радостью исполнит его от вашего имени. Вы можете сделать пожертвование на сумму подарка в адрес акции «Елка желаний» и затем получить адресный полноценный соответствующий отчет», — объяснил Сафин в беседе с ТАСС.

Желания могут отправлять дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, а также взрослые в возрасте старше 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Все желания участников акции делятся на две категории: материальные и нематериальные. Как отметил Сафин, некоторые дети мечтают побывать в роли полицейского или пожарного или встретиться с кумиром.

Как сообщалось ранее, каждый третий житель России занимается благотворительностью. Согласно результатам опроса, проведенного банком «Открытие», две трети из них делают добрые дела раз в полгода или реже.

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