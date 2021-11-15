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ВИК Ливии удалил сообщение о недопуске сына Каддафи к выборам

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 17:56
Политика
ВИК Ливии удалил сообщение о недопуске сына Каддафи к выборам
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 15 ноября. Сын покойного лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам получил отказ на участие в выборах президента Ливии. Об этом свидетельствует решение Верховной избирательной комиссии.

ВИК Ливии отклонила заявку сына покойного лидера североафриканского государства. Сейф аль-Ислам Каддафи планировал бороться за президентское кресло в гонке 24 декабря.

Избирком обнародовал соответствующее заявление об отказе в регистрации кандидатом на выборах главы государства. Однако позднее ВИК удалил это сообщение на странице в Facebook.

Сын Муаммара Каддафи ранее подал заявку на участие в президентских выборах. Политик заполнил необходимые для выдвижения на руководящую должность документы в городе Сабха.

Заявления от кандидатов на пост главы государства принимаются до 22 ноября, а от претендентов на место в парламенте — до 7 декабря.

 

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