Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 18:58
18:57
Общество
Москвичи с поддельными QR-кодами начали прививаться от коронавируса в частных клиниках
18:56
Происшествия
Забытая на улице в Москве первоклассница стала жертвой педофила
18:56
Происшествия
Большой театр в Москве проверяют после анонимного сообщения о «минировании»
18:55
Общество
Серьезный спрос не спадает: цены на участки под строительство в Крыму выросли на 40–50%
18:54
Технологии
Huawei задумался о выпуске смартфонов под другими брендами ради обхода санкций США
18:53
Общество
Власти Петербурга запретили горожанам выходить на лед с 16 ноября
18:51
Общество
Юрист Мойжес считает кондукторов анахронизмом на фоне идеи введения QR-кодов в транспорте
18:51
Политика
Политолог Лазарев объяснил, как «Севморпуть» лишит Украину поддержки США
18:50
Общество
Ростовский вирусолог Харсеева заявила, что не видит смысла в тестах на антитела к COVID-19
18:48
Общество
Утилизация зараженных птичьим гриппом кур завершилась под Тюменью
Все новости

Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ЛДНР

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 17:25
Политика
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ЛДНР
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 ноября. Российская Федерация будет оказывать гуманитарную поддержку населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, заявил президент страны Владимир Путин.

В указе российского лидера отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с продолжающейся экономической блокадой и ухудшения ситуации в результате пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что глава государства внес изменения в состав членов президиума Государственного совета РФ. Распоряжение Путина опубликовано на официальном портале правовых актов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ЛДНР
путин лднр коронавирус
Комментировать