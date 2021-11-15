Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ЛДНР

Москва, 15 ноября. Российская Федерация будет оказывать гуманитарную поддержку населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, заявил президент страны Владимир Путин.

В указе российского лидера отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с продолжающейся экономической блокадой и ухудшения ситуации в результате пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что глава государства внес изменения в состав членов президиума Государственного совета РФ. Распоряжение Путина опубликовано на официальном портале правовых актов.