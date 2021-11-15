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Политолог Белашко указал на связь между энергокризисом и политическими проблемами Украины
Экономика
Политолог Белашко указал на связь между энергокризисом и политическими проблемами Украины
pixabay.com

Санкт-Петербург, 15 ноября. Только 13% мощностей теплоэлектростанций задействованы на Украине, остальные простаивают из-за дефицита угля. Политолог Сергей Белашко объяснил, ждут ли страну в связи с этим веерные отключения электричества.

Глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах ранее сообщил, что перебои с электроэнергией ожидают не только регионы, но и Киев. Веерные отключения, по его словам, должны быть жестко контролируемым процессом, так как могут затронуть роддома, а также хирургические и коронавирусные отделения, где люди подключены к ИВЛ.

Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отметил, что ситуация с энергокризисом в стране объясняется проблемами в политической сфере. Именно политические распри помешали Киеву закупить уголь, необходимый для формирования запасов.

«Причем это касается внутренней Украины, когда шахты закрывают и финансируют. <...> При этом страна испытывает дефицит угля, а уголь вполне рентабельный товар на сегодня. То есть нужно просто не разворовывать эти деньги, которые идут на шахты, а вкладывать их в выработку новых месторождений, в безопасность, в повышение производительности труда», — добавил политолог.

На Украине этой осенью возник дефицит энергоресурсов, необходимых для бесперебойного прохождения отопительного сезона. Сложившаяся ситуация связана, в том числе, с резким ростом газовых котировок в Европе, а также нехваткой угля.

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