Политолог Белашко указал на связь между энергокризисом и политическими проблемами Украины

Санкт-Петербург, 15 ноября. Только 13% мощностей теплоэлектростанций задействованы на Украине, остальные простаивают из-за дефицита угля. Политолог Сергей Белашко объяснил, ждут ли страну в связи с этим веерные отключения электричества.

Глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах ранее сообщил, что перебои с электроэнергией ожидают не только регионы, но и Киев. Веерные отключения, по его словам, должны быть жестко контролируемым процессом, так как могут затронуть роддома, а также хирургические и коронавирусные отделения, где люди подключены к ИВЛ.

Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отметил, что ситуация с энергокризисом в стране объясняется проблемами в политической сфере. Именно политические распри помешали Киеву закупить уголь, необходимый для формирования запасов.

«Причем это касается внутренней Украины, когда шахты закрывают и финансируют. <...> При этом страна испытывает дефицит угля, а уголь вполне рентабельный товар на сегодня. То есть нужно просто не разворовывать эти деньги, которые идут на шахты, а вкладывать их в выработку новых месторождений, в безопасность, в повышение производительности труда», — добавил политолог.

На Украине этой осенью возник дефицит энергоресурсов, необходимых для бесперебойного прохождения отопительного сезона. Сложившаяся ситуация связана, в том числе, с резким ростом газовых котировок в Европе, а также нехваткой угля.