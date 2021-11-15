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Болгары услышали «Прощание славянки» в Вашингтоне после выпада британского генерала в адрес РФ
Политика
Болгары услышали «Прощание славянки» в Вашингтоне после выпада британского генерала в адрес РФ
pixabay.com

София, 15 ноября. Великобритания подставляет весь коллективный запад, громко заявляя об угрозе вооруженного конфликта с Россией.

При этом ни сама Британия, ни Североатлантический альянс в целом не обладают всеми необходимыми ресурсами для реальной войны с Россией. США и Евросоюз с каждым годом отстают в самом главном — разработке новых видов вооружения и поэтому не имеют ни единого шанса в открытом противостоянии с РФ. Великобритания тем не менее продолжает нагнетать обстановку, будто надеясь остаться в стороне, если Лондону удастся разжечь большой конфликт.

Примерно так читатели болгарского издания «Факти» отреагировали на излишне воинственное заявление начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера. Последний, в частности, несколько дней назад заявил, что напряжение в отношениях между Россией и коллективным западом в последнее время накалились до предела, что может привести к открытой конфронтации. Такого, по словам генерала, не было даже в самые сложные периоды холодной войны.

Болгары услышали «Прощание славянки» в Вашингтоне после выпада британского генерала в адрес РФ
Global Look Press / Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Заявление Картера вызвало немалый ажиотаж в медиа и соответственно в обществе. Первыми воинственного генерала раскритиковали в пух и прах его же соотечественники. Читатели крупнейших британских изданий посоветовали представителю Минобороны следить за словами или подать в отставку, так как после подобных высказываний его смело можно называть угрозой национальной безопасности. К британцам присоединились и читатели болгарских «Фактов», предположив, что Великобритания в этой ситуации подставляет больше США. Некоторые комментаторы даже заранее услышали «Прощание славянки» в Вашингтоне, у порога Белого дома, который несомненно там грянет, если вдруг американцы рискнуть бросить вызов России.

«Все просто — НАТО сделают выговор за перерасход памперсов, русские немного поголодают и победствуют из-за санкций(хотя нет, уже такое не прокатило), а потом будут маршировать перед Белым домом с флагом СССР под «Прощание славянки» и «На сопках Маньчжурии». Я прямо уже это слышу. Да, с ними все понятно. А вот мы что будем делать? Снова мы «на стороне невесты», как мы будем спать спокойно после того, как предадим наших освободителей?» — вопрошают болгарские пользователи Сети, иронично намекая на бесполезность западных санкций.

Многие читатели напомнили британским военным, что им нечего противопоставить России в случае чего, а заодно раскрыли истинные причины миграционного кризиса на границе Польши.

«Россию войной не напугать, а вот у соросов нечем ответить российской армии в случае конфликта»;

«НАТО — изначально агрессивная организация, а капитализм без войны не может существовать: нет конфликта — США не могут никуда вмешаться»;

«Россия и без войны может усмирить Европу, если перекроет газ зимой! Помрут от холода и голода»;

«Это Берлин пригласил всех беженцев, поэтому Белоруссия должна немедленно выслать их в Германию. Тогда обстановка нормализуется и не будет никакого напряжения»;

«Воюют не самолеты, танки, корабли и подводные лодки. Воюют люди. Если кто и может воевать, так это русские. Они сокрушили и Золотую Орду, и армию Наполеона, и Гитлера. Французы сейчас — друзья России, а с 1945 года с русскими дружат и немцы. Если так и будет продолжаться, скоро над Белым домом будет развиваться российское знамя, а англосаксы станут ярыми русофилами. И да, «Прощание славянки» у Белого дома можно услышать и прямо сейчас, если постараться», — предсказали дальнейшее развитие событий болгары.

Ранее немецкий политолог Александр Рар предупредил Европу о страшных переменах после инцидента с беженцами на польской границе.

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Все новости / Политика / Болгары услышали «Прощание славянки» в Вашингтоне после выпада британского генерала в адрес РФ
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