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Соблазнительная красотка: Митя Фомин рассказал о главных качествах модели Одинцовой
Шоу-бизнес
Соблазнительная красотка: Митя Фомин рассказал о главных качествах модели Одинцовой
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Ведущая модель российского агентства Mavrin Models Виктория Одинцова обладает аналитическим складом ума. К такому выводу пришел знаменитый артист Митя Фомин. Об этом он рассказал в беседе с ФАН. За время участия в экстремальном телевизионном шоу «Звезды в Африке» Фомин увидел истинную суть Виктории Одинцовой.

«Могу сказать, что Вики стратег, она хорошая актриса и просто соблазнительная красотка. Вики иногда прямолинейна, иногда удивительно хитра. Но можно ли ожидать от женщины другого?» — отметил Митя Фомин.

«Соблазнительная красотка»: артист Фомин рассказал о главных качествах модели Одинцовой
instagram.com / @viki_odintcova

15 ноября Виктория Одинцова празднует день рождения. Инстадиве исполнилось 28 лет. С этим событием ее искренне поздравил Митя Фомин.

«Поздравляю Вики Одинцову, одну из участниц громкого проекта «Звезды в Африке», просто красавицу с днем рождения! Здоровья, любви, красоты, выносимой легкости бытия, гармонии внутри и снаружи. И просто будь счастлива!» — искренне пожелал Фомин.

Одинцова считается одной из самых высокооплачиваемых моделей в интернете. О ней заговорили еще десять лет назад. Есть в портфолио Одинцовой и фото 2015 года для обложки журнала Playboy.

Ранее модель поздравил еще один участник шоу «Звезды в Африке» — Вячеслав Малафеев. Но о деталях телевизионного проекта и особенностях характера Одинцовой Малафеев распространяться не стал.

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