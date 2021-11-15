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«JourФак Манукяна». Кризис с мигрантами
Видео

Кризису с мигрантами на белорусско-польской границе посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Кризис с мигрантами внезапно ударил по России. Европа после разрыва контактов с официальными властями Белоруссии вдруг ощутила, что для разрешения обстановки на границе нужно вести переговоры. Но сторону, с которой следовало бы общаться, они не признают.

Можно было бы, конечно, пообщаться со Светланой Тихановской, но она кроме громких и пустых заявлений ни на что не способна. Повлиять на какие-либо процессы в Белоруссии и вокруг нее эта дама точно не сможет.

Именно по этой причине из Европы посыпались странные заявления. К примеру, Великобритания решила, что это очень удобный повод нанести свой удар по России. Глава МИД Соединенного Королевства даже заговорила о бойкоте «Северного потока-2» и попыталась обвинить в кризисе Российскую Федерацию.

Однако в Европе пошли дальше. Появилось откровенно бредовое заявление о том, что следовало бы наложить санкции на «Аэрофлот». Остается загадкой по какой причине на европейском континенте посчитали, что российская авиакомпания имеет какое-то отношение к текущему кризису. На фоне несдержанных заявлений из Европы США вполне в миролюбивой манере проявили обеспокоенность этой ситуацией.

Европа решила ударить по России для того, чтобы мы повлияли на Белоруссию. В результате Владимир Путин и Ангела Меркель созвонились, чтобы обсудить эту ситуацию. Несмотря на то, что фрау в скором времени уходит, она до сих пор представляет Германию на мировой арене. Президент России дал дельный совет — общаться с Александром Лукашенко, а не искать посредников.

Между тем, на белорусско-польской границе всю минувшую неделю происходили провокации, причем их реализовывала именно польская сторона. Вспомним хотя бы откровенный вброс, о гибели ребенка. Его целью было окончательно разбалансировать ситуацию. Однако белорусские СМИ оперативно отреагировали и показали мальчика живым и невредимым.

А в финале минувшей недели сразу несколько городов Германии поняли, что страны не собираются разрешать кризис и отфутболивают мигрантов. Они решили заявить, что готовы принять мигрантов. Это означает, что кризис может разрешиться уже в ближайшие дни, но для этого нужна политическая воля глав европейских государств.

 

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белоруссия польша граница вадим манукян
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