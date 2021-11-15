В Подмосковье установили 151 экопункт для сбора стекла и пластика

Москва, 15 ноября. Программа по установке экопунктов будет полностью реализована в Московской области с 2021 по 2024 годы. На данный момент установлен 151 объект. Об этом в ходе онлайн-конференции с главами городских округов рассказал руководитель регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», участники встречи обсудили проблемы установки экобоксов и их привлекательность для бизнеса. Среди преимуществ установки фандоматов назывались возможность увеличения количества посетителей и рост их лояльности. Кроме того, вторичное сырье можно направить на переработку и заработать на упаковке.

В Московской области производством, установкой и оборудованием экопунктов занимаются четыре компании. Полностью программа по установке фандоматов будет реализована с 2021 по 2024 год. За этот период в городских округах планируется установить пять тысяч экобоксов. До конца текущего года они появятся во всех муниципалитетах. 900 экопунктов за год способны принимать на переработку до 56 миллионов бутылок и банок. Из переработанного сырья можно производить ручки, одежду, обувь, запчасти для автомобилей и самолетов, мебель и многое другое.

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