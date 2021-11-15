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Пэрис Хилтон поделилась новыми кадрами с роскошной свадьбы в Лос-Анджелесе
Шоу-бизнес
Пэрис Хилтон поделилась новыми кадрами с роскошной свадьбы в Лос-Анджелесе
Global Look Press  /  Imagespace

Лос-Анджелес, 15 ноября. Светская львица Пэрис Хилтон похвасталась перед поклонниками очередными фото со свадебного торжества и призналась, где искала вдохновение для образа.

Американская модель и певица сыграла роскошную свадьбу в Лос-Анджелесе. Избранником звезды стал бизнесмен Картер Реум — влюбленные знакомы уже более десяти лет. Торжество прошло в присутствии голливудских селебрити, однако Хилтон затмила гостей свадебными нарядами.

Звезда отправилась к алтарю в пышном платье с длинным шлейфом от Oscar de la Renta. Хилтон поделилась кадрами модной фотосессии и призналась, что вдохновлялась принцессой Монако Грейс Келли во время подготовки к свадьбе.

«Я любила принцессу Грейс Келли и всегда думала о том, какая она элегантная и культовая, и я знала, что хочу быть такой же элегантной, как она, когда шла к алтарю», — поделилась модель.

Светская львица сменила шесть нарядов за время свадьбы, которая растянулась на три дня. Так, на второй день звезда отправилась в парк аттракционов в Санта-Монике и оделась в соответствии с дресс-кодом — в неоновый наряд с фатой. На третий день самым необычным образом Хилтон стало платье, усыпанное звездами.

Свадьба Хилтон стала первой в ее жизни. Звезда не раз отклоняла предложения руки и сердца, однако согласилась отправиться под венец лишь к 40 годам.

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Пэрис Хилтон свадьба звезды
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