Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 17:28
17:26
Видео
«JourФак Манукяна». Кризис с мигрантами
17:25
Спорт
Россию и Украину разведут на жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022 по футболу
17:23
Армия
Минобороны в феврале утвердит перечень сведений о ВС РФ, относящихся к служебной тайне
17:21
Общество
Благотворительная предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России
17:19
Политика
ВИК Ливии удалила сообщение о недопуске сына Каддафи к выборам
17:19
Политика
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ЛДНР
17:18
Экономика
Политолог Белашко указал на связь между энергокризисом и политическими проблемами Украины
17:18
Политика
Болгары услышали «Прощание славянки» в Вашингтоне после выпада британского генерала в адрес РФ
17:16
Общество
В Ростове-на-Дону до конца года снесут 18 аварийных домов
17:15
Происшествия
Полицейский выстрелил в жену из травматического пистолета в Горелово
Все новости

Мишустин назначил нового ректора Финансового университета
Общество
Мишустин назначил нового ректора Финансового университета
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Москва, 15 ноября. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о назначении нового ректора Финансового университета при правительстве России.

Теперь вуз возглавляет профессор Станислав Прокофьев. На посту ректора он сменил Мухадина Эскиндарова. Отмечается, что последний покинул должность из-за возраста, передает Общественная Cлужба Новостей.

«Новым ректором Финансового университета стал профессор Станислав Прокофьев. Руководить одним из ведущих российских вузов он будет ближайшие пять лет. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщила пресс-служба кабинета министров.

До этого Прокофьев работал в правительстве Саратовской области, занимаясь параллельно наукой. На счету доктора экономических наук более 150 исследовательских работ.

Ранее бывшая глава Минпросвещения Ольга Васильева была утверждена на пост президента Российской академии образования. Соответствующее распоряжение издал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мишустин назначил нового ректора Финансового университета
университет мишустин ректор
Комментировать