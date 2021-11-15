Мишустин назначил нового ректора Финансового университета

Москва, 15 ноября. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о назначении нового ректора Финансового университета при правительстве России.

Теперь вуз возглавляет профессор Станислав Прокофьев. На посту ректора он сменил Мухадина Эскиндарова. Отмечается, что последний покинул должность из-за возраста, передает Общественная Cлужба Новостей.

«Новым ректором Финансового университета стал профессор Станислав Прокофьев. Руководить одним из ведущих российских вузов он будет ближайшие пять лет. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщила пресс-служба кабинета министров.

До этого Прокофьев работал в правительстве Саратовской области, занимаясь параллельно наукой. На счету доктора экономических наук более 150 исследовательских работ.

Ранее бывшая глава Минпросвещения Ольга Васильева была утверждена на пост президента Российской академии образования. Соответствующее распоряжение издал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.