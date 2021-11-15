После ухода Бузовой из МХАТа «бегут» сотрудники

Москва, 15 ноября. Московский художественный академический театр имени Максима Горького вновь теряет сотрудников. Стало известно об увольнении еще двух специалистов из учреждения.

В конце октября Владимир Кехман занял пост генерального директора МХАТ имени Горького и сразу же начал свою карьеру с увольнений. Первым делом он освободил от должности художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, несмотря на еще действующий пятилетний контракт. Практически одновременно с этим он отменил постановку «Чудесный грузин», в которой играла роль поющая ведущая Ольга Бузова.

Однако на этом перемены не закончились. За прошедшие две недели «бегство» сотрудников из театра стало уже естественным процессом. По информации РЕН ТВ, следом за худруком уволилась глава пресс-службы театра Виктория Мусина-Пушкина. Почти одновременно ушла и заведующая литературной частью Мария Ватутина. Известно, что ее место недолго пустовало. Кехман взял на должность Галину Ореханову, которая долгие годы работала с актрисой Татьяной Дорониной.

Кехман сразу после вступления в должность объявил о грядущем «жесточайшем» сокращении штата. Вместе с этим руководитель театра запланировал пересмотреть уровень заработной платы сотрудников.