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Шойгу и глава минобороны Турции обсудили обстановку в Сирии
Армия
Шойгу и глава минобороны Турции обсудили обстановку в Сирии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Анкара, 15 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром обстановку в Сирии, сообщает пресс-служба военного ведомства Турции.

В ходе телефонного разговора Шойгу и Акар обменялись мнениями по вопросам двусторонних и региональных отношений, а также обеспечения безопасности. В частности, министры затронули ситуацию в Сирии.

Ранее беспилотный летательный аппарат, предположительно связанный с возглавляемой Вашингтоном международной коалицией, нанес удар по району города Джараблюс в сирийской провинции Алеппо. По предварительным данным, в результате атаки были убиты два человека. Кроме того, как передает телеканал «360», в Идлибе при обстреле со стороны боевиков погибли двое военных.

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