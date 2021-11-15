Шойгу и глава минобороны Турции обсудили обстановку в Сирии

Анкара, 15 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром обстановку в Сирии, сообщает пресс-служба военного ведомства Турции.

В ходе телефонного разговора Шойгу и Акар обменялись мнениями по вопросам двусторонних и региональных отношений, а также обеспечения безопасности. В частности, министры затронули ситуацию в Сирии.

Ранее беспилотный летательный аппарат, предположительно связанный с возглавляемой Вашингтоном международной коалицией, нанес удар по району города Джараблюс в сирийской провинции Алеппо. По предварительным данным, в результате атаки были убиты два человека. Кроме того, как передает телеканал «360», в Идлибе при обстреле со стороны боевиков погибли двое военных.