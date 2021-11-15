Банк России обновил официальные курсы валют на 16 ноября

Москва, 15 ноября. Курсы доллара и евро выросли по отношению к российской валюте. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Стоимость нацвалюты США выросла на 46,06 копейки и составила 72,27 рубля. Европейская валюта подорожала на 55,63 копейки и оказалась на уровне 82,77 рубля за единицу.

При этом на старте торгов Московской биржи рубль укрепил свои позиции к основным иностранным валютам. Доллар по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии упал на 16,75 копейки и достиг 72,72 рубля. Биржевой курс евро сократился на 10,75 копейки, до 83,17 рубля.

Жителям РФ не стоит покупать доллары в надежде быстро приумножить средства, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его словам, политика ЦБ защитила рубль от падения.