Комментатор Губерниев ответил на призыв исключить РФ из международного спорта

Москва, 15 ноября. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на призыв вице-премьера Польши Петра Глиньского об исключении России из международного спорта.

Польский политик заявил, что Россию, как и Белоруссию, необходимо исключить из крупных международных организаций и запретить спортсменам стран участвовать в соревнованиях. Такие меры Глиньский предложил на фоне обострения миграционного кризиса, который происходит на границе Польши.

Комментатор напомнил вице-премьеру, что он пытается выступить за усиление международного давления на страну, которая не имеет никакого отношения к происходящему. Он напомнил, что кризис касается Белоруссии, а не России. Кроме того, он указал на «бесчеловечный закон» Варшавы, запрещающий аборты в стране.

«Можно в ответ на это лишить их международных преференций», — добавил Губерниев в комментарии Sport24.

Ранее спортивный журналист обратился к россиянам в честь Дня народного единства. Губерниев призвал сограждан не забывать о подвигах, которые совершали предки.