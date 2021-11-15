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Комментатор Губерниев ответил на призыв исключить РФ из международного спорта
Спорт
Комментатор Губерниев ответил на призыв исключить РФ из международного спорта
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Москва, 15 ноября. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на призыв вице-премьера Польши Петра Глиньского об исключении России из международного спорта.

Польский политик заявил, что Россию, как и Белоруссию, необходимо исключить из крупных международных организаций и запретить спортсменам стран участвовать в соревнованиях. Такие меры Глиньский предложил на фоне обострения миграционного кризиса, который происходит на границе Польши.

Комментатор напомнил вице-премьеру, что он пытается выступить за усиление международного давления на страну, которая не имеет никакого отношения к происходящему. Он напомнил, что кризис касается Белоруссии, а не России. Кроме того, он указал на «бесчеловечный закон» Варшавы, запрещающий аборты в стране.

«Можно в ответ на это лишить их международных преференций», — добавил Губерниев в комментарии Sport24.

Ранее спортивный журналист обратился к россиянам в честь Дня народного единства. Губерниев призвал сограждан не забывать о подвигах, которые совершали предки.

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