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Эфир: что представляют собой билеты с QR-кодами, которые введут в транспорте Петербурга

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 17:03
Общество
Эфир: что представляют собой билеты с QR-кодами, которые введут в транспорте Петербурга
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 15 ноября. Проезд по билетам с QR-кодами для разового использования будет реализован комитетом по транспорту Петербурга в апреле 2022 года.

Предполагается, что система цифровых билетов позволит перейти на бескондукторное обслуживание пассажиров. Что будут представлять собой эти билеты с QR-кодами в общественном транспорте?

Также Минюст подготовил поправки в КоАП касательно лишения прав на три месяца за езду с нечитаемыми номерами. Распрощаться с удостоверением можно будет в случае повторного нарушения. Сейчас за нечитаемые номера водителей штрафуют на 500 рублей.

Что послужило причиной для разработки новых поправок? Как фиксируют правонарушения на дорогах с помощью дронов? Что делать, и кто будет платить за ремонт, если водитель повредил автомобиль из-за ямы на дороге?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» отвечает депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев. Гостем его программы выступает юрист и исполнительный директор велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес.

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