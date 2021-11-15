Угрозы польского генерала Скшипчака в адрес Белоруссии возмутили читателей Do Rzeczy

Варшава, 15 ноября. Идея польского генерала Вальдемара Скшипчака о быстром захвате Белоруссии абсолютно оторвана от реальности. К такому выводу пришли читатели издания Do Rzeczy.

Бывший командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Польши ранее отметился заявлением о возможной интервенции в соседнюю республику. По его словам, польским военным якобы хватит три дня, чтобы сломить оборону Белоруссии и взять ее под контроль. Провокационное высказывание возмутило поляков. Слова Скшипчака они назвали необдуманными и опасными.

«Скшипчак уже в очередной раз высказывается очень необдуманно, его заявления звучат провокационно», — написал один из читателей Do Rzeczy.

Его поддержал другой комментатор, по мнению которого слова генерала могут спровоцировать неприятную ответную реакцию со стороны самой Белоруссии или даже России.

Федеральное агентство новостей /

«Надеюсь, такую военную риторику не услышат в Минске и Москве», — признался он.

Пытаясь найти объяснение провокационному заявлению, некоторые читатели в шутку предположили, что Скшипчак попросту слишком увлекся фильмами о Джеймсе Бонде.

«Он так всерьез или Бонда пересмотрел?» — иронично ответили генералу пользователи.

Заявление Скшипчака прозвучало на фоне резкой эскалации напряженности на белорусско-польской границе. Как передает телеканал «360», ранее несколько десятков мигрантов повредили ограждение из колючей проволоки и прорвались в Польшу.