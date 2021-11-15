Угрозы польского генерала Скшипчака в адрес Белоруссии возмутили читателей Do Rzeczy

Варшава, 15 ноября. Идея польского генерала Вальдемара Скшипчака о быстром захвате Белоруссии абсолютно оторвана от реальности. К такому выводу пришли читатели издания Do Rzeczy.
Бывший командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Польши ранее отметился заявлением о возможной интервенции в соседнюю республику. По его словам, польским военным якобы хватит три дня, чтобы сломить оборону Белоруссии и взять ее под контроль. Провокационное высказывание возмутило поляков. Слова Скшипчака они назвали необдуманными и опасными.
«Скшипчак уже в очередной раз высказывается очень необдуманно, его заявления звучат провокационно», — написал один из читателей Do Rzeczy.
Его поддержал другой комментатор, по мнению которого слова генерала могут спровоцировать неприятную ответную реакцию со стороны самой Белоруссии или даже России.
«Надеюсь, такую военную риторику не услышат в Минске и Москве», — признался он.
Пытаясь найти объяснение провокационному заявлению, некоторые читатели в шутку предположили, что Скшипчак попросту слишком увлекся фильмами о Джеймсе Бонде.
«Он так всерьез или Бонда пересмотрел?» — иронично ответили генералу пользователи.
Заявление Скшипчака прозвучало на фоне резкой эскалации напряженности на белорусско-польской границе. Как передает телеканал «360», ранее несколько десятков мигрантов повредили ограждение из колючей проволоки и прорвались в Польшу.