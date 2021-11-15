В Госдуме рассказали о льготах, не привязанных к доходам пенсионеров

Москва, 15 ноября. Многие пенсионеры могут получить пособия, которые не связаны с уровнем матобеспечения граждан, напоминают в Государственной думе. Об этом пишет KONKURENT.RU.

Есть множество социальных выплат, которые не связаны с материальным обеспечением и могут быть получены по другим основаниям, объясняет член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Тем не менее, поясняет депутат, определенные условия для оформления пособий все же необходимы. Так, прибавку могут получать жители России пенсионного возраста, которые живут одни. Помимо денег, они могут социально обслуживаться на дому, приобретать льготный проезд и получать скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг.

«Эти меры господдержки существуют. Существуют льготы по лекарственному обеспечению, зубопротезированию, проезду на общественном транспорте. Здесь уровень дохода не имеет значения. Есть отдельные категории граждан, которые их получают, в том числе пенсионеры», – отмечает политик.

Если говорить о пособиях с привязкой к среднедушевому доходу, пенсионеры имеют возможность оформлять надбавки к каждомесячным выплатам. Обычно, поясняет Стенякина, это касается случаев, когда пенсия меньше суммы прожиточного минимума, определенного для конкретного субъекта РФ.

Существуют также условия, из-за которых Пенсионный фонд России может приостанавливать перечисление пенсионных пособий. Однако такое случается редко и не может называться системным явлением.