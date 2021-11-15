Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 17:28
17:26
Видео
«JourФак Манукяна». Кризис с мигрантами
17:25
Спорт
Россию и Украину разведут на жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022 по футболу
17:23
Армия
Минобороны в феврале утвердит перечень сведений о ВС РФ, относящихся к служебной тайне
17:21
Общество
Благотворительная предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России
17:19
Политика
ВИК Ливии удалила сообщение о недопуске сына Каддафи к выборам
17:19
Политика
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ЛДНР
17:18
Экономика
Политолог Белашко указал на связь между энергокризисом и политическими проблемами Украины
17:18
Политика
Болгары услышали «Прощание славянки» в Вашингтоне после выпада британского генерала в адрес РФ
17:16
Общество
В Ростове-на-Дону до конца года снесут 18 аварийных домов
17:15
Происшествия
Полицейский выстрелил в жену из травматического пистолета в Горелово
Все новости

Источник ФАН опроверг информацию об ампутации руки актера Гаркалина

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 16:58
Общество
Источник ФАН опроверг информацию об ампутации руки актера Гаркалина
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 15 ноября. Народный артист России Валерий Гаркалин находится в тяжелом состоянии в одной из московских клиник. Родственники опровергли новость о возможной ампутации руки актера.

Звезда фильма «Ширли-мырли» попала в больницу с коронавирусом нового типа больше месяца назад. Недавно стало известно, что состояние актера не только не улучшается, но и стало заметно хуже. По информации СМИ, у актера стал развиваться тромбоз верхних конечностей, что в самом плачевном исходе может привести к потере руки.

ФАН удалось пообщаться с близкими Гаркалина. Они не стали опровергать тромбоз, однако подчеркнули, что врачи даже не рассматривали вариант ампутации.

«Бред. Ни о какой ампутации руки речь не шла», — отметил источник издания.

Ранее стало известно, что артиста ввели в состояние искусственной комы. На это решение медицинские специалисты пошли для того, чтобы остановить развитие последствий коронавируса нового типа.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Источник ФАН опроверг информацию об ампутации руки актера Гаркалина
актер здоровье ампутация гаркалин
Комментировать