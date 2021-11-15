Источник ФАН опроверг информацию об ампутации руки актера Гаркалина

Москва, 15 ноября. Народный артист России Валерий Гаркалин находится в тяжелом состоянии в одной из московских клиник. Родственники опровергли новость о возможной ампутации руки актера.

Звезда фильма «Ширли-мырли» попала в больницу с коронавирусом нового типа больше месяца назад. Недавно стало известно, что состояние актера не только не улучшается, но и стало заметно хуже. По информации СМИ, у актера стал развиваться тромбоз верхних конечностей, что в самом плачевном исходе может привести к потере руки.

ФАН удалось пообщаться с близкими Гаркалина. Они не стали опровергать тромбоз, однако подчеркнули, что врачи даже не рассматривали вариант ампутации.

«Бред. Ни о какой ампутации руки речь не шла», — отметил источник издания.

Ранее стало известно, что артиста ввели в состояние искусственной комы. На это решение медицинские специалисты пошли для того, чтобы остановить развитие последствий коронавируса нового типа.