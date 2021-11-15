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Президент Литвы Науседа: мигранты приезжают в Минск через Москву
Политика
Президент Литвы Науседа: мигранты приезжают в Минск через Москву
nauseda2019.lt  /  Gitanas Nausėda

Вильнюс, 15 ноября. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия якобы связана с ситуацией на польско-белорусской границе.

Выступая на пресс-конференции, литовский лидер заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии. по его словам, именно через Москву нелегальные мигранты попадают в Минск.

«Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых — мигранты приезжают через Москву», — высказался он в беседе с журналистами.

Как считает Науседа, после этого мигранты из Ирака едут в Белоруссию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что компания «Аэрофлот» не имеет никакого отношения к перевозке мигрантов в Белоруссию. По словам главы государства, заявления Запада о «причастности» Москвы к миграционному кризису являются попытками снять с себя ответственность.

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