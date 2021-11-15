Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 17:27
17:26
Видео
«JourФак Манукяна». Кризис с мигрантами
17:25
Спорт
Россию и Украину разведут на жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022 по футболу
17:23
Армия
Минобороны в феврале утвердит перечень сведений о ВС РФ, относящихся к служебной тайне
17:21
Общество
Благотворительная предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России
17:19
Политика
ВИК Ливии удалила сообщение о недопуске сына Каддафи к выборам
17:19
Политика
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ЛДНР
17:18
Экономика
Политолог Белашко указал на связь между энергокризисом и политическими проблемами Украины
17:18
Политика
Болгары услышали «Прощание славянки» в Вашингтоне после выпада британского генерала в адрес РФ
17:16
Общество
В Ростове-на-Дону до конца года снесут 18 аварийных домов
17:15
Происшествия
Полицейский выстрелил в жену из травматического пистолета в Горелово
Все новости

АТОР перечислил шесть популярных стран для поездок на новогодние праздники у россиян
Общество
АТОР перечислил шесть популярных стран для поездок на новогодние праздники у россиян
pixabay.com  /  PD

Москва, 15 ноября. Популярные среди россиян зарубежные направления для путешествий на новогодние праздники назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Топ востребованных направлений составили Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Доминикана, Мальдивы и Куба. Об этом рассказал в беседе с URA.RU глава транспортного комитета АТОР Дмитрий Горин.

«Если говорить о популярных зарубежных направлениях на Новый год, то это: Египет, Турция, Доминикана, Арабские Эмираты, Куба, Мальдивы. По России сейчас большей популярностью пользуются горнолыжные туры», — сообщил Горин.

При этом самые простые правила въезда для российских туристов на фоне пандемии установлены в Мексике и Доминикане. В этих государствах не требуются результат ПЦР-теста и сертификат о прививке. Однако перед поездкой следует проверять правила, так как они меняются ежедневно, предупредил Горин.

Также россияне планируют путешествия по своей стране на новогодние каникулы. Как сообщалось ранее, наиболее популярными направлениями для отдыха в России стали Краснодар, Москва и Минеральные Воды.

Вернуться назад

Все новости / Общество / АТОР перечислил шесть популярных стран для поездок на новогодние праздники у россиян
праздники новый год путешествия
Комментировать