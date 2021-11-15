АТОР перечислил шесть популярных стран для поездок на новогодние праздники у россиян

Москва, 15 ноября. Популярные среди россиян зарубежные направления для путешествий на новогодние праздники назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Топ востребованных направлений составили Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Доминикана, Мальдивы и Куба. Об этом рассказал в беседе с URA.RU глава транспортного комитета АТОР Дмитрий Горин.

«Если говорить о популярных зарубежных направлениях на Новый год, то это: Египет, Турция, Доминикана, Арабские Эмираты, Куба, Мальдивы. По России сейчас большей популярностью пользуются горнолыжные туры», — сообщил Горин.

При этом самые простые правила въезда для российских туристов на фоне пандемии установлены в Мексике и Доминикане. В этих государствах не требуются результат ПЦР-теста и сертификат о прививке. Однако перед поездкой следует проверять правила, так как они меняются ежедневно, предупредил Горин.

Также россияне планируют путешествия по своей стране на новогодние каникулы. Как сообщалось ранее, наиболее популярными направлениями для отдыха в России стали Краснодар, Москва и Минеральные Воды.