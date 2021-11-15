Ван Гал будет руководить сборной Нидерландов на матче с Норвегией в инвалидном кресле

Амстердам, 15 ноября. Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал будет руководить национальной командой в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Норвегией в инвалидном кресле.

Как сообщают нидерландские СМИ, накануне вечером 70-летний специалист поскользнулся, когда парковал свой велосипед. В результате Ван Гал повредил бедро, на котором перенес операцию в 2015 году.

Встреча квалификационной стадии между командами пройдет в Роттердаме 16 ноября. Сборная Нидерландов завоюет путевку на ЧМ-2022 в случае победы.

Ранее сборная Хорватии пробилась напрямую в финальную часть первенства мира в Катар, победив команду России. Кроме того, прямую путевку на турнир завоевала сборная Сербии, одержав победу над португальцами на 90-й минуте.