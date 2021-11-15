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Ван Гал будет руководить сборной Нидерландов на матче с Норвегией в инвалидном кресле
Спорт
Ван Гал будет руководить сборной Нидерландов на матче с Норвегией в инвалидном кресле
Global Look Press  /  via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Амстердам, 15 ноября. Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал будет руководить национальной командой в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Норвегией в инвалидном кресле. 

Как сообщают нидерландские СМИ, накануне вечером 70-летний специалист поскользнулся, когда парковал свой велосипед. В результате Ван Гал повредил бедро, на котором перенес операцию в 2015 году.

Встреча квалификационной стадии между командами пройдет в Роттердаме 16 ноября. Сборная Нидерландов завоюет путевку на ЧМ-2022 в случае победы.

Ранее сборная Хорватии пробилась напрямую в финальную часть первенства мира в Катар, победив команду России. Кроме того, прямую путевку на турнир завоевала сборная Сербии, одержав победу над португальцами на 90-й минуте.

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футбол Луи ван Гал сборная нидерландов
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