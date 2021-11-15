Опубликован лунный гороскоп на 15 ноября и предстоящую неделю

Каждую неделю Луна проходит сквозь области на небе, которые принято называть зодиаком. Она влияет на ваши чувства, желания и события. Что же принесет нам сегодняшний лунный день и предстоящая неделя, узнаем из прогноза журнала Elle.

Сейчас наш естественный спутник проходит по знаку Овен. Это значит, что мы можем быть измотаны в самом начале недели так, что как будто сегодня уже пятница. А вот как раз в пятницу — 19 ноября — настанет день полнолуния. На этот раз он совпадет с частичным лунным затмением. Впереди — вход в коридор затмений. Стоит отметить, что он очень важен. Ведь, войдя в него, мы завершим все, что произошло в этом году, войдем совершенно в новую реальность.

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Как же приготовиться к этому? Понедельник — прекрасное время, чтобы заняться серьезной работой. Можно реструктуризировать проекты, реорганизовывать рабочие процессы, но пока дела могут продвигаться медленно, откровенно буксовать. Это может многих раздражать или вовсе выводить из себя.

Главное правило данного периода — взятие под контроль своего нетерпения. Старайтесь сохранить сосредоточенность и реально смотрите на вещи. В особенности это касается финансов. В предстоящие дни и сегодня лучше их не тратить. Исключением из правил, конечно же, являются бытовые приобретения и покупки домашней утвари, что-то для обустройства дома и сада.

Стоит отметить, что если приложить сегодня усилия, можно сделать мощный рывок к зарабатыванию денег. Если поступить правильно, можно существенно увеличить свой доход. Но если упорства и сил все же не хватает, не стесняйтесь просить о помощи — люди обязательно откликнутся. Главное и самим проявить отзывчивость. Ведь эта энергия работает циклично и взаимно.

По поводу питания: не стоит устанавливать для себя строгие запреты. Побаловать себя любимым, но, возможно, слегка вредным блюдом будет полезнее, чем отказаться от него.

Идеальное время для стрижки волос, обновления образа. Лучше всего сделать это начиная со среды.

Обращайте внимание на символы, которые проецируются из снов. Они могут показать вам ваши внутренние блоки и препятствия, которые не дают вам жить и достигать желаемого. Эту информацию необходимо тщательно анализировать и прорабатывать.

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