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Законопроекты о введении QR-кодов направлены на обсуждение в российские регионы
Общество
Законопроекты о введении QR-кодов направлены на обсуждение в российские регионы
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 15 ноября. Законопроекты о введении в России QR-кодов направлены во все регионы страны, Совфед, Общественную и Счетную палаты для дальнейшего обсуждения.

Речь идет о QR-кодах, которые будут введены для доступа в непродовольственные магазины, рестораны, поезда, самолеты и так далее. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации», — написал он в своем Telegram-канале.

Сертификат с кодом можно будет использовать как в электронном, так и в бумажном виде. Чтобы россияне успели привиться против COVID-19, новые правила заработают в полной мере только 1 февраля 2022 года.

Однако меры по QR-кодам в России не затронут подростков и детей. Об этом ранее сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

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