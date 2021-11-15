Законопроекты о введении QR-кодов направлены на обсуждение в российские регионы

Москва, 15 ноября. Законопроекты о введении в России QR-кодов направлены во все регионы страны, Совфед, Общественную и Счетную палаты для дальнейшего обсуждения.

Речь идет о QR-кодах, которые будут введены для доступа в непродовольственные магазины, рестораны, поезда, самолеты и так далее. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации», — написал он в своем Telegram-канале.

Сертификат с кодом можно будет использовать как в электронном, так и в бумажном виде. Чтобы россияне успели привиться против COVID-19, новые правила заработают в полной мере только 1 февраля 2022 года.

Однако меры по QR-кодам в России не затронут подростков и детей. Об этом ранее сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.