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Два самолета ВВС США совершили разведку у границ Белоруссии
Армия
Два самолета ВВС США совершили разведку у границ Белоруссии
wikipedia.org  /  USA Tech. Sgt. Matt Hecht/108th Win

Минск, 15 ноября. Разведывательные самолеты Bombardier Challenger 650 ARTEMIS и RC-135V Военно-воздушных сил США совершили длительные полеты около границ Белоруссии, следует из данных западных авиаресурсов.

ARTEMIS взлетел с румынского аэропорта под городом Констанца. Самолет проводил разведку вдоль белорусской границы порядка пяти часов. RC-135V поднялся с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Кроме границы Белоруссии, он также пролетел вдоль Калининградской области, находясь в воздушном пространстве над Балтикой и Литвой.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о резкой активизации авиации стран НАТО около рубежей России. Например, 9 ноября самолет Boeing E-8C ВВС США приблизился к российской границе на 35 километров. При этом 12 ноября российские военные четыре раза сопроводили разведсамолеты НАТО над Черным морем, передает телеканал «360».

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