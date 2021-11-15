Энергоэксперт Землянский объяснил суть веерных отключений электричества на Украине

Санкт-Петербург, 15 ноября. Действительно ли Украина столкнется с веерными отключениями электричества рассказал на полях эфира Медиагруппы «Патриот» директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

Сейчас всего 13% мощностей теплоэлектростанций на Украине функционируют в штатном режиме. Речь идет о станциях, которыми управляет государственная организация «Центрэнерго». Компания испытывает дефицит угля, из-за чего не может запустить все ТЭС на полную мощность.

Как уже отметил, оценивая ситуацию, глава местного союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, вскоре как регионы Украины, так и Киев, увидят веерные отключения электроэнергии. Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский высказал свою точку зрения относительно происходящего в государстве.

Как считает аналитик, современная обстановка на Украине является по-настоящему критической, однако Землянский напомнил, что брак веерных отключений есть у любого оператора, который занимается распределением энергии, так как подобная схема является по своей сути планом кризисных действий в условиях снижения поставок электричества.

«Центрэнерго» не сумела накопить на своих складах достаточного количества угольного топлива для того, чтобы стабильно пройти отопительный сезон, поэтому ТЭС приходится либо отключать энергоблоки, либо работать с колесами. Важным определяющим фактором в ближайшее время будет являться погода, уверен участник эфира медиацентра. Температурные условия покажут, сможет ли украинская госкомпания обеспечить собственные станции необходимым углем.

Киев не будет покупать электроэнергию у Российской Федерации и Белоруссии в ноябре, ранее писал глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в своем Telegram.