Москва, 15 ноября. Российский президент Владимир Путин не имеет конкретной позиции по вопросу минимальной стоимости алкоголя, отметил в комментарии журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ценники на алкоголь являются вопросом экономической целесообразности, считает пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Министерство финансов Российской Федерации ранее выступило с предложением увеличить минимальную розничную цену на водку и коньяк со следующего года. Так, представители ведомства выступают за повышение МРЦ на «горькую» до 261 рубля за пол-литра. Значение для коньяка намереваются поднять до 480 рублей.

Соответственно, в случае одобрения корректировок, минимальная стоимость водки возрастет на 7,4% с 243 рублей, а цена коньяка прибавит 7,6%, с 446 рублей.

«Какой-то позиции здесь нет, это же вопрос экономической целесообразности», — прокомментировал вопрос об отношении Путина к изменениям Песков.

Помимо этого, представитель Кремля подчеркнул, что с вопросом о значении ценовых обновлений в сегменте лучше обращаться к представителям кабинета министров.

Рейтинговое агентство НРА подсчитало, что реализация водочных напитков в России снизилась примерно на 4% в текущем году. За первую половину года было продано 344 млн литров водки.