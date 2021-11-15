Жителям России пообещали новую выплату в 14 тысяч рублей

Москва, 15 ноября. Единовременное денежное пособие могут получить некоторые жители Российской Федерации. Размер выплаты достигает 14 тыс. рублей, о чем указывается в материалах сервиса «СберСтрахование».

Россияне, которые приняли участие во всероссийской переписи населения, получают право на финансовую компенсацию. Это актуально для граждан, поучаствовавших в переписи в период с 15 октября по 14 ноября. Дело в том, что они автоматически получили страховку от компании «СберСтрахование». Теперь, если люди из этой категории заболеют коронавирусом, то им выплатят 14 тыс. рублей.

«Если в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года у застрахованного будет диагностирована инфекция, то он получит единовременную выплату размером 14 000 рублей. Если же потребуется госпитализация, переписчику будет компенсирован каждый день лечения в стационаре», — указывается в сообщении «Сбера».

Условия программы предполагают, что в случае попадания инфицированного в больницу, страховка возместит каждый день его нахождения в госпитале. Общий размер страховки достигает 50 тыс. рублей. Компенсация работала как во время переписи населения, так и на протяжении 30 дней со дня завершения мероприятия.

«Перепись населения – важное событие для всей страны, она помогает больше узнать о ее жителях. Однако эпидемиологическая ситуация весьма непростая, и в этой ситуации важно сохранять здоровье и спокойствие. По этой причине "СберСтрахование" застрахует переписчиков не только от несчастных случаев, но и от COVID-19. Эта инфекция очень коварна: ее последствия могут проявиться далеко не сразу. Поэтому помимо стандартного покрытия на период переписи страховым случаем будет признана госпитализация из-за заболевания, спровоцированного коронавирусом, еще в течение 30 дней после ее окончания», – заявил директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин.

На территории многих отечественных субъектов уже стартовали выплаты денежных пособий, которые предназначаются для детей. Система исправно функционирует, даже несмотря на нерабочие дни в начале месяца.