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Люди из разных стран могут одинаково понимать несуществующие глупые слова
Наука
Люди из разных стран могут одинаково понимать несуществующие глупые слова
 /  bearinthenorth

Берлин, 15 ноября. Некоторые глупо звучащие слова, которых нет ни в одном языке мира, способны вызывать у людей из разных стран мира одинаковую ассоциацию. К такому выводу пришли специалисты Центра общего языкознания им. Лейбница в Германии.

Люди могут представлять себе что-то круглое при слове «круг» или острое при слове «бритва», но к такому эффекту приводят не только осмысленные выражения. Для представителей разных стран оказалось совершенно нормальным воображать одни и те же формы.

Ученые проанализировали феномен таких слов как «буба» и «кики», которые у большинства вызывают ассоциации с чем-то круглым или острым соответственно. Энтузиасты провели целое исследование с участием более 900 добровольцев, чтобы понять, почему так происходит.

«Люди могут использовать даже бессмысленные слова для того, чтобы пробуждать в сознании те или иные понятия. Тот факт, что такое возможно без применения реального языка, заставляет нас глубже погрузиться в исследования, посвященные самой природе языковой коммуникации», — цитирует авторов научной работы Planet Today.

Выяснилось, что причина этого кроется в «кросс-сенсорных» корреляциях. Таким образом, речь человека оказалась связана с его зрением.

Итальянские ученые тем временем раскрыли значение пикантной надписи на гробнице Чаши Нестора. На ней отражены строки, похожие на поэзию Гомера.

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