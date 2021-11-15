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Путин скорректировал состав членов президиума Госсовета
Политика
Путин скорректировал состав членов президиума Госсовета
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес изменения в состав членов президиума Госсовета. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, российский лидер включил в состав президиума Государственного совета РФ своего полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, а также губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и главу Северной Осетии Сергея Меняйло.

Помимо этого, ряды членов президиума Госсовета пополнили губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, а также губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава Узловского района Тульской области Марина Карташова. Соответствующим распоряжением из этого состава исключены 10 человек.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Россию бы давно «раздеребанили» без Путина. По его мнению, без российского президента «не было бы нашей цивилизации».

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